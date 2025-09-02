В России создадут стратосферные платформы связи 5G

В России создадут стратосферные платформы связи 5GРазвёртывание системы может начаться в 2027 году
© Ferra.ru
Испытания оборудования 5G на уже созданной платформе запланированы на следующий год. Один стратостат с комплектом аппаратуры способен обеспечивать связь для контроля беспилотников или обеспечения удаленных экспедиций в малонаселенных районах.
Фонд перспективных исследований сотрудничает с одним из ведущих операторов мобильной связи, который заинтересован в создании локальных зон обслуживания. Стратосферные платформы решают две задачи: испытание космической аппаратуры в условиях, близких к космическим, и практическое использование для связи.
Главное преимущество таких систем перед спутниками — возможность круглосуточного обеспечения связью на локальных территориях. Стратостаты могут длительное время находиться в заданной зоне, а стоимость решения ниже спутниковой связи.