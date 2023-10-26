В России
17:21, 26 октября 2023
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В России создадут супер-антивирусную систему

Она представляет мощное средство для обнаружения и борьбы с вирусами

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Александр Шойтов рассказал, что национальный технологический центр цифровой криптографии России работает над разработкой супер-антивирусной системы, сравнимой с американской системой VirusTotal, пишет ТАСС.

В России создадут супер-антивирусную систему

© Ferra

Эта система, известная как "Мультисканер", представляет собой мощное средство для обнаружения и борьбы с вирусами и вредоносным ПО.

"Мультисканер" обеспечивает анализ подозрительных файлов и ссылок, чтобы выявлять потенциальные угрозы в компьютерных системах. Эта система также способна обрабатывать большие объемы трафика в реальном времени и быстро находить потенциально вредоносные элементы, добавил Шойтов.

Кроме того, заместитель министра также сообщил, что система "Антифрод" Роскомнадзора, направленная на борьбу с телефонным мошенничеством, будет полностью функционировать в следующем году.

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