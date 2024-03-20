В России создадут таракана-киборга для съемки в труднодоступных местах

Специалисты планируют использовать нейростимулятор размером всего лишь 2 на 3 см и весом около 15−20 граммов, который будет управлять движениями таракана через электроды, расположенные на его панцире. Это позволит снимать видео в труднодоступных местах, таких как трубопроводы или археологические раскопки.

В пресс-службе отметили, что проект также поможет углубить научное понимание биологии нервной системы тараканов. Ожидается, что результаты работы студентов будут полезны для компаний, занимающихся исследованиями в труднодоступных местах, а также для проверки инфраструктуры и археологических объектов.