В России создадут технологию биометрической проверки возраста для платежей

По словам Дубынина, основная цель разработки — обеспечить автоматическое определение прав граждан на различные льготы во время проведения платежей. Это может включать скидки, бесплатный проезд и другие привилегии. Генеральный директор отметил, что технология должна быть тщательно проработана, так как она будет взаимодействовать с государственной инфраструктурой, банками и денежными средствами граждан.

Также НСПК совместно с Центральным банком России работают над созданием персонального QR-кода для оплаты покупок. Новая система может упростить процесс покупок.