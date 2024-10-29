В России создадут технологию биометрической проверки возраста для платежей

Опубликовано 29 октября 2024, 17:581 мин.
В России создадут технологию биометрической проверки возраста для платежейЧто позволит учитывать социальные льготы при оплате
Национальная система платежных карт (НСПК) планирует создать новую технологию, которая будет использовать биометрические данные для подтверждения возраста и наличия социальных льгот при оплате покупок, сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.
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По словам Дубынина, основная цель разработки — обеспечить автоматическое определение прав граждан на различные льготы во время проведения платежей. Это может включать скидки, бесплатный проезд и другие привилегии. Генеральный директор отметил, что технология должна быть тщательно проработана, так как она будет взаимодействовать с государственной инфраструктурой, банками и денежными средствами граждан.
Также НСПК совместно с Центральным банком России работают над созданием персонального QR-кода для оплаты покупок. Новая система может упростить процесс покупок.