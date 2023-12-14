В России создадут тест-систему для лечения рака молочной железы

Генетический тест, разрабатываемый учеными, направлен на персонализированное лечение пациентов с поздними стадиями рака молочной железы. С его помощью определяются мутации, влияющие на развитие этого вида рака. Это позволит врачам выбирать наиболее подходящую стратегию лечения, отметили в пресс-службе.

Проект ведется в сотрудничестве с Центром молекулярной онкологии "Онкоатлас". Ученые уже добились высокотехнологичных результатов, разрабатывая тест, который поможет определить чувствительность к терапии и предсказать резистентность к определенным препаратам, сообщила руководитель лаборатории прикладных геномных технологий, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук Марина Секачева