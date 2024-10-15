В России создадут тренажер для обучения управлению беспилотниками

Опубликовано 15 октября 2024, 19:031 мин.
В России создадут тренажер для обучения управлению беспилотникамиУчебный симулятор поможет освоить экстренные ситуации
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что специалисты вуза представили концепцию учебного тренажера для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа. Этот тренажер позволит имитировать полет в различных, включая экстремальные, условиях, что крайне важно для подготовки будущих пилотов.
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По словам представителей института, тренажер поможет обучать будущих специалистов безопасно и экономично. Основная цель — не избегать, а инициировать аварийные ситуации, чтобы пилоты научились эффективно реагировать на них.
Тренажер будет представлять собой станцию внешнего пилота с пультом управления и монитором, а встроенная обучающая программа полностью имитирует полет беспилотника. Инструктор сможет контролировать процесс обучения и фиксировать действия пилота на видео для анализа ошибок, отметили в пресс-службе.
На данный момент в России существует лишь одна сертифицированная беспилотная система с тренажером — БАС-200, и разработчики стремятся создать полноценное учебное оборудование для подготовки внешних пилотов.