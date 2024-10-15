В России создадут тренажер для обучения управлению беспилотниками

По словам представителей института, тренажер поможет обучать будущих специалистов безопасно и экономично. Основная цель — не избегать, а инициировать аварийные ситуации, чтобы пилоты научились эффективно реагировать на них.

Тренажер будет представлять собой станцию внешнего пилота с пультом управления и монитором, а встроенная обучающая программа полностью имитирует полет беспилотника. Инструктор сможет контролировать процесс обучения и фиксировать действия пилота на видео для анализа ошибок, отметили в пресс-службе.

На данный момент в России существует лишь одна сертифицированная беспилотная система с тренажером — БАС-200, и разработчики стремятся создать полноценное учебное оборудование для подготовки внешних пилотов.