В России создадут трость-навигатор для слепых

Проект, названный «Палочка-выручалочка», создается в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Главная цель — облегчить повседневную жизнь слепых и слепо-немых людей, которые часто сталкиваются с трудностями в ориентации на местности, что может привести к несчастным случаям, отметили в пресс-службе.

Трость-навигатор будет использовать азбуку Морзе для предупреждения пользователей об опасных зонах поблизости. Кроме того, он будет вибрировать, чтобы привлечь внимание тех, кто не услышит звуковые сигналы. Проект уже находится на стадии определения места для производства, и запуск производства ожидается в этом лете.

Стоимость устройства оценивается примерно в 5 тысяч рублей, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Ожидается, что первоначальная партия составит около 1100 штук в год, что поможет удовлетворить спрос среди 82 тысяч россиян в возрасте от 18 лет и старше, нуждающихся в таких устройствах.