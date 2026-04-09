В России создадут ультрафиолетовый излучатель для защиты новой орбитальной станции

Внутри герметичных модулей космических станций микроорганизмы могут размножаться за приборными панелями и в других труднодоступных местах. Это особенно актуально для модуля «Наука», который сейчас входит в состав российского сегмента МКС и послужит основой для новой станции. Ультрафиолетовый излучатель позволит экипажу проводить направленную обработку поверхностей.

Кроме того, ученые уже разработали и испытывают аналогичный портативный прибор для обработки ран в боевых условиях. В таком случае ультрафиолет не только уничтожает болезнетворных микробов, но и воздействует на ткань, ускоряя заживление, отметил Челмодеев.