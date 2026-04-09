В России создадут ультрафиолетовый излучатель для защиты новой орбитальной станции

Опубликовано 09 апреля 2026, 13:261 мин.
В России создадут ультрафиолетовый излучатель для защиты новой орбитальной станцииПортативный прибор поможет бороться с бактериями и грибками
Специалисты МГТУ имени Баумана разрабатывают портативный ультрафиолетовый излучатель для будущей Российской орбитальной станции (РОС). Как рассказал физик из МГТУ имени Баумана Ростислав Челмодеев, прибор предназначен для борьбы с бактериями и грибками.
Внутри герметичных модулей космических станций микроорганизмы могут размножаться за приборными панелями и в других труднодоступных местах. Это особенно актуально для модуля «Наука», который сейчас входит в состав российского сегмента МКС и послужит основой для новой станции. Ультрафиолетовый излучатель позволит экипажу проводить направленную обработку поверхностей.
Кроме того, ученые уже разработали и испытывают аналогичный портативный прибор для обработки ран в боевых условиях. В таком случае ультрафиолет не только уничтожает болезнетворных микробов, но и воздействует на ткань, ускоряя заживление, отметил Челмодеев.