В России создадут улучшенную вакцину от клещевого энцефалита

Сейчас в России применяются две инактивированные вакцины — «Клещ-Э-Вак» и «Энцефир». Они требуют трёхкратной вакцинации в первый год и повторных прививок каждые три года. Как пояснил профессор МГУ Николай Никитин, мРНК-вакцина сможет обеспечить более длительный иммунитет благодаря особому механизму действия.

Новая платформа, разрабатываемая в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, имеет несколько преимуществ. Она не использует куриные клетки в производстве, что снижает стоимость. Кроме того, технология позволяет быстрее адаптировать вакцину к мутациям вируса.