В России создадут умную систему энергосбережения для предприятий

Сейчас на многих заводах балансировка энергопотребления выполняется вручную, что занимает от месяца до года. Новая система с алгоритмами машинного обучения сможет анализировать более 100 тысяч вариантов подключения оборудования и находить оптимальное решение за секунду. Для перераспределения нагрузки будут использоваться тиристоры — устройства, автоматически переключающие потребителей между фазами.

Как отметил руководитель проекта Сергей Кокошин, такая технология не только снизит затраты на электроэнергию, но и уменьшит износ сетей. Разработка может стать основой для внедрения на реальных производствах.

Участники создадут демонстрационный макет, который покажет работу системы в действии. На фестивале проектов 24 июля школьники представят, как программа перераспределяет нагрузку при искусственном создании перекосов в сети.