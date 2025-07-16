В России
Опубликовано 16 июля 2025, 20:53
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В России создадут умную систему энергосбережения для предприятий

Алгоритм оптимизирует нагрузку на электросети предприятий
Участники программы «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» работают над созданием интеллектуальной системы для промышленных предприятий, которая поможет сократить расход электроэнергии. Проект инициирован компанией «Сибур» и направлен на автоматизацию распределения нагрузки в электросетях.
В России создадут умную систему энергосбережения для предприятий

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Сейчас на многих заводах балансировка энергопотребления выполняется вручную, что занимает от месяца до года. Новая система с алгоритмами машинного обучения сможет анализировать более 100 тысяч вариантов подключения оборудования и находить оптимальное решение за секунду. Для перераспределения нагрузки будут использоваться тиристоры — устройства, автоматически переключающие потребителей между фазами.

Как отметил руководитель проекта Сергей Кокошин, такая технология не только снизит затраты на электроэнергию, но и уменьшит износ сетей. Разработка может стать основой для внедрения на реальных производствах.

Участники создадут демонстрационный макет, который покажет работу системы в действии. На фестивале проектов 24 июля школьники представят, как программа перераспределяет нагрузку при искусственном создании перекосов в сети.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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