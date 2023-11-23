В России создадут устройство для вертикального взлета и посадки самолетов

Александр Болдонов, автор проекта и аспирант кафедры самолето- и вертолетостроения, подчеркнул, что новое устройство сделает доступным использование самолета на площадках ограниченных размеров. Это значительно облегчит доставку медицинских работников, спасателей и других специалистов в отдаленные районы, куда трудно добраться по обычным путям.

По словам Болдонова, комплект модернизации самолетов (КМС) составляет совокупность электрической винтомоторной группы, аккумуляторов и электроники, предназначенных для установки на легкие самолеты. Это оборудование позволит осуществлять вертикальный взлет и посадку, приближая функциональность самолета к возможностям вертолета.

Проект уже прошел этап создания 3D-модели и расчетов, а также подачи заявки на грант, что подчеркивает его потенциальную значимость для авиационной отрасли, отметил автор проекта.