В России создадут утраченную в 90-е систему связи для народов Севера

В пресс-службе отметили, что система включает в себя легкие переносные всенаправленные антенны, предназначенные для модернизации коротковолновых радиостанций. Проект был реализован в научно-технологическом сотрудничестве с ООО "Альтернативные энергетические системы" и ОАО "Егоршинский радиозавод".

Разработка позволит народам Севера поддерживать связь с родными, оставаться на связи с органами государственного управления, медицинскими учреждениями и службой МЧС.

Ученые НГТУ НЭТИ создали специальные всенаправленные антенны, которые были успешно интегрированы в существующие коротковолновые радиостанции, в частности, радиостанцию "Ангара-1М". После проведения лабораторных и полевых испытаний были внесены улучшения в конструкцию радиостанции.