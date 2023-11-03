В России создадут утраченную в 90-е систему связи для народов Севера

В России создадут утраченную в 90-е систему связи для народов СевераРазработка позволит поддерживать связь медицинскими учреждениями и службой МЧС
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) рассказали, что ученые вуза разрабатывают цифровую систему коротковолновой связи, которая воссоздает утерянную технологию из 1990-х годов. Цель этой разработки - обеспечить связь народов Севера, включая оленеводов и жителей отдаленных районов Крайнего Севера, пишет ТАСС.
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В пресс-службе отметили, что система включает в себя легкие переносные всенаправленные антенны, предназначенные для модернизации коротковолновых радиостанций. Проект был реализован в научно-технологическом сотрудничестве с ООО "Альтернативные энергетические системы" и ОАО "Егоршинский радиозавод".
Разработка позволит народам Севера поддерживать связь с родными, оставаться на связи с органами государственного управления, медицинскими учреждениями и службой МЧС.
Ученые НГТУ НЭТИ создали специальные всенаправленные антенны, которые были успешно интегрированы в существующие коротковолновые радиостанции, в частности, радиостанцию "Ангара-1М". После проведения лабораторных и полевых испытаний были внесены улучшения в конструкцию радиостанции.