В России
Опубликовано 31 мая 2025, 16:30
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В России создадут виртуального помощника, говорящего на якутском языке

Ассистент «Эдьиий» появится в умных устройствах
В Республике Саха (Якутия) планируют разработать виртуального помощника на якутском языке под названием «Эдьиий». Этот проект ведет лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) при поддержке нескольких научных и образовательных организаций региона. Цель — создать удобный голосовой ассистент, способный поддерживать разговор и работать с разными умными устройствами.
В России создадут виртуального помощника, говорящего на якутском языке

© Ferra.ru

В 2025 году ожидается выпуск минимально жизнеспособного продукта (MVP), который продемонстрируют на форуме «Цифровой алмаз». А уже в 2026 году планируется интеграция виртуального агента непосредственно в популярные гаджеты и системы. Такой подход позволит расширить использование якутского языка в цифровой среде и поможет сохранить и популяризировать местную культуру.

Для разработки собирают электронные базы данных, включая литературные произведения и учебные материалы на якутском языке, а также создают специальные протоколы обмена данными. В проекте участвуют не только научные институты и университеты Якутии, но и Национальная библиотека республики, а также исследовательские центры, занимающиеся сохранением языков малочисленных народов Севера.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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