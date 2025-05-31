В России создадут виртуального помощника, говорящего на якутском языке

В 2025 году ожидается выпуск минимально жизнеспособного продукта (MVP), который продемонстрируют на форуме «Цифровой алмаз». А уже в 2026 году планируется интеграция виртуального агента непосредственно в популярные гаджеты и системы. Такой подход позволит расширить использование якутского языка в цифровой среде и поможет сохранить и популяризировать местную культуру.

Для разработки собирают электронные базы данных, включая литературные произведения и учебные материалы на якутском языке, а также создают специальные протоколы обмена данными. В проекте участвуют не только научные институты и университеты Якутии, но и Национальная библиотека республики, а также исследовательские центры, занимающиеся сохранением языков малочисленных народов Севера.