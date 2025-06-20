В России
Опубликовано 20 июня 2025, 17:03
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В России создадут защиту от квантовых атак с помощью новых стандартов шифрования

Постквантовые алгоритмы защитят банковскую систему и пользователей
В России начали работу над созданием стандартов постквантовой криптографии, которые должны защитить информационные и банковские системы от потенциальных угроз со стороны квантовых компьютеров.
В России создадут защиту от квантовых атак с помощью новых стандартов шифрования

© Ferra.ru

По словам Алексея Федорова, директора Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС и руководителя научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, такие компьютеры в будущем смогут легко обходить текущие методы шифрования. Поэтому важно заранее внедрять новые алгоритмы, устойчивые к квантовому взлому.

На Петербургском международном экономическом форуме Федоров рассказал, что его команда уже работает над пилотными проектами, где постквантовая защита применяется на практике. Эти технологии проходят апробацию в платежной инфраструктуре и в системах безопасного обмена информацией.

Один из примеров — совместный проект с Национальной системой платежных карт (НСПК), в рамках которого новые криптографические методы уже используются при разработке финансовых инструментов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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