В России создадут защиту от квантовых атак с помощью новых стандартов шифрования

По словам Алексея Федорова, директора Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС и руководителя научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, такие компьютеры в будущем смогут легко обходить текущие методы шифрования. Поэтому важно заранее внедрять новые алгоритмы, устойчивые к квантовому взлому.

На Петербургском международном экономическом форуме Федоров рассказал, что его команда уже работает над пилотными проектами, где постквантовая защита применяется на практике. Эти технологии проходят апробацию в платежной инфраструктуре и в системах безопасного обмена информацией.

Один из примеров — совместный проект с Национальной системой платежных карт (НСПК), в рамках которого новые криптографические методы уже используются при разработке финансовых инструментов.