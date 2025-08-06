В России создал нейросеть для прогнозирования аварий на АЭС

Опубликовано 06 августа 2025, 17:061 мин.
В России создал нейросеть для прогнозирования аварий на АЭСИИ поможет предотвратить ядерные риски
Специалисты Курчатовского института создали нейросетевую модель для прогнозирования опасных ситуаций на атомных электростанциях. Разработка позволяет быстрее и точнее оценивать риски возникновения повторной критичности — опасного состояния при тяжелых авариях с потерей теплоносителя.
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Как пояснил научный сотрудник отдела анализа ядерной безопасности объектов использования атомной энергии НИЦ «Курчатовский институт Александр Глазков, традиционные методы анализа требуют значительных вычислительных ресурсов и часто используют завышенные параметры безопасности. Новая система на основе искусственного интеллекта способна накапливать «опыт» и выявлять ранее неучтённые опасные состояния.
Ключевое преимущество разработки — возможность реалистичного моделирования запроектных аварийных ситуаций. Нейросеть анализирует теплофизические параметры и значительно сокращает время расчётов по сравнению с существующими методами.