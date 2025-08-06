В России создал нейросеть для прогнозирования аварий на АЭС

Как пояснил научный сотрудник отдела анализа ядерной безопасности объектов использования атомной энергии НИЦ «Курчатовский институт Александр Глазков, традиционные методы анализа требуют значительных вычислительных ресурсов и часто используют завышенные параметры безопасности. Новая система на основе искусственного интеллекта способна накапливать «опыт» и выявлять ранее неучтённые опасные состояния.

Ключевое преимущество разработки — возможность реалистичного моделирования запроектных аварийных ситуаций. Нейросеть анализирует теплофизические параметры и значительно сокращает время расчётов по сравнению с существующими методами.