В России создали 3D-имплантат для ускоренного восстановления костей

В отличие от традиционных методов, устройство не требует проводов и внешних источников питания. Наночастицы с ядром из феррита марганца и пьезоэлектрической оболочкой превращают механические изменения в электрические импульсы. Это стимулирует рост нервов, сосудов и самой кости.

Эксперименты на мышах показали, что через восемь недель восстановление кости с нервами и сосудами происходило в 4,6 раза быстрее по сравнению с контрольной группой. В пресс-службе отметили, что технология может применяться и для регенерации других сложных тканей.

В исследовании участвовали также специалисты Шанхайского института керамики, Университета Китайской академии наук, ТГУ, Института катализа СО РАН, МИСиС и Университета Авейру.