В России
Опубликовано 22 июля 2026, 23:28
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В России создали 3D-имплантат для ускоренного восстановления костей

Технологию проверили в исследованиях
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Китая и Португалии разработали 3D-биоэлектрический имплантат для восстановления сложных дефектов костей. Материал под действием внешнего магнитного поля генерирует слабые электрические сигналы, похожие на естественные сигналы живой ткани. Результаты опубликованы в ACS NANO.
В России создали 3D-имплантат для ускоренного восстановления костей

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В отличие от традиционных методов, устройство не требует проводов и внешних источников питания. Наночастицы с ядром из феррита марганца и пьезоэлектрической оболочкой превращают механические изменения в электрические импульсы. Это стимулирует рост нервов, сосудов и самой кости.

Эксперименты на мышах показали, что через восемь недель восстановление кости с нервами и сосудами происходило в 4,6 раза быстрее по сравнению с контрольной группой. В пресс-службе отметили, что технология может применяться и для регенерации других сложных тканей.

В исследовании участвовали также специалисты Шанхайского института керамики, Университета Китайской академии наук, ТГУ, Института катализа СО РАН, МИСиС и Университета Авейру.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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