В России создали 3D-модель для испытания лекарств от метастазов

Опубликовано 24 ноября 2025, 23:481 мин.
В России создали 3D-модель для испытания лекарств от метастазовРазработка ускорит поиск новых препаратов
В пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) сообщили, что ученые вуза создали трехмерную лабораторную модель для исследования процесса метастазирования. Разработка позволяет наблюдать превращение единичной раковой клетки в метастаз в режиме реального времени.
© Ferra.ru
Традиционные методы изучения используют двумерные модели или испытания на животных, которые не всегда точно отражают процессы в человеческом организме. Новая система фокусируется на метастазах рака молочной железы в печень и применяет флуоресцентную и конфокальную микроскопию для отслеживания клеток.
Технология решает проблему отсутствия эффективных способов скрининга лекарств, направленных на единичные опухолевые клетки. Именно метастазы часто приводят к летальным исходам при онкологических заболеваниях. Методика может быть воспроизведена в различных научных лабораториях, отметили в пресс-службе.