В России создали 3D-модель для испытания лекарств от метастазов

Традиционные методы изучения используют двумерные модели или испытания на животных, которые не всегда точно отражают процессы в человеческом организме. Новая система фокусируется на метастазах рака молочной железы в печень и применяет флуоресцентную и конфокальную микроскопию для отслеживания клеток.

Технология решает проблему отсутствия эффективных способов скрининга лекарств, направленных на единичные опухолевые клетки. Именно метастазы часто приводят к летальным исходам при онкологических заболеваниях. Методика может быть воспроизведена в различных научных лабораториях, отметили в пресс-службе.