В России создали 3D-модель перспективной нефтяной залежи в ЯНАО

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН провели комплексный анализ данных сейсморазведки и результатов эксплуатационного бурения. Созданная модель выявила, что 25−30% запланированных скважин находились в зонах с низкой продуктивностью.

В результате из первоначального плана по бурению 195 скважин исключили 43 объекта. Ученые подготовили обоснование для отмены еще 32 скважин, что позволит сократить неэффективные затраты, сообщили в пресс-службе института.

Особое внимание уделили расчету рентабельного дебита — минимального объема добычи, при котором эксплуатация скважины остается выгодной. Для данного месторождения этот показатель составил 9 тонн нефти в сутки.

Исследователи предложили использовать горизонтальные и полого-наклонные скважины для увеличения продуктивности. Этот подход уже подтвердил свою эффективность в ходе испытаний на месторождении.