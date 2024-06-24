В России создали аэродинамическую трубу для моделирования пожаров

Опубликовано 24 июня 2024, 12:54
1 мин.
В России создали аэродинамическую трубу для моделирования пожаровИ взрывов
Инженеры Уральского государственного горного университета разработали аэродинамическую трубу для имитации движения воздуха и резких перепадов давления. Эта установка позволяет воспроизводить условия взрывов и пожаров, что важно для проверки надежности конструкций в экстремальных ситуациях.
Труба состоит из двух вентиляторов, создающих области повышенного и пониженного давления, что позволяет моделировать движение воздушных масс. Регулируя мощность вентиляторов, специалисты могут изменять скорость и силу воздушного потока, испытывая объекты на прочность при перегрузках.
Такие разработки находят применение при проектировании систем жизнеобеспечения и путей эвакуации в крупных технических сооружениях, включая торговые центры, метро и горные шахты. Аэротруба также позволяет воссоздать условия взрывных работ, необходимых для безопасного проведения горных работ и разведки породы.