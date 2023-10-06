В России создали аэростат для изучения почвы и поиска месторождений

В пресс-службе добавили добавили, что аэростат в дальнейшем может использоваться для запуска спутников и обеспечения связи.

Преимущество дрейфующего аэростата заключается в том, что он может удерживать определенную высоту, до 40 километров, и работать по составленному маршруту, в то время как недрейфующие аэростаты летят по течению ветра.

Аэростат удерживается на высоте благодаря применению течения воздуха на различной высоте.