В России создали акустический экран для защиты от шума электростанций

Акустический экран способен снижать уровень шума на 3−4 дБА, а при правильном расположении относительно источника — до 10−15 дБА. Это достигается за счет улучшенной дифракции звука и оптимального выбора местоположения экрана, отметили в пресс-службе.

По словам ректора университета Николая Рогалева, новая разработка обеспечивает дополнительный комфорт для жителей, проживающих рядом с электростанциями.

Проект также отличается более низкой стоимостью за счет оптимизации его конструкции, что позволяет сохранить высокие показатели эффективности без значительных затрат. Это новшество может стать значимым шагом в улучшении экологической обстановки в городах с высоким уровнем промышленной активности.