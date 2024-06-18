В России создали акустический экран для защиты от шума электростанций

Опубликовано 18 июня 2024, 14:55
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В России создали акустический экран для защиты от шума электростанцийОн снижает уровень шума на 3-4 дБА
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза представили новый акустический экран для защиты от шумового загрязнения электростанций. Эта разработка превосходит аналоги по качеству и стоимости.
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Акустический экран способен снижать уровень шума на 3−4 дБА, а при правильном расположении относительно источника — до 10−15 дБА. Это достигается за счет улучшенной дифракции звука и оптимального выбора местоположения экрана, отметили в пресс-службе.
По словам ректора университета Николая Рогалева, новая разработка обеспечивает дополнительный комфорт для жителей, проживающих рядом с электростанциями.
Проект также отличается более низкой стоимостью за счет оптимизации его конструкции, что позволяет сохранить высокие показатели эффективности без значительных затрат. Это новшество может стать значимым шагом в улучшении экологической обстановки в городах с высоким уровнем промышленной активности.