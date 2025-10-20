В России создали алгоритм для анализа кардиограмм

Опубликовано 20 октября 2025, 14:591 мин.
В России создали алгоритм для анализа кардиограммСистема выявляет сердечные заболевания за секунды
В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что ученые вуза разработали компьютерный алгоритм для быстрой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Технология способна анализировать миллионы кардиограмм за несколько секунд.
Новый алгоритм PADDi использует кластерные системы с графическими процессорами для обработки больших объемов данных. Разработка прошла успешные испытания на отечественных суперкомпьютерах «Ломоносов-2» и «Лобачевский».
Особенностью метода является введение понятия диссонанса, которое формализует выявление аномалий в данных. Алгоритм работает на двух уровнях: сначала разделяет информацию на фрагменты для обработки отдельными узлами кластера, затем каждый фрагмент распределяется между графическими процессорами, отметили в пресс-службе.
Разработка не требует привлечения отраслевых специалистов для настройки и может работать с данными, которые невозможно разместить в памяти одного компьютера.