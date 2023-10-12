В России создали алгоритм для моделирования работы человеческого мозга

В России создали алгоритм для моделирования работы человеческого мозгаЗа основу взяли математическую модель
В Пресс-службе Института проблем машиноведения РАН рассказали, что ученые из международной лаборатории "Цифровизация, анализ и синтез сложных механических систем, сетей и сред" под руководством профессора Тель-Авивского университета Эмилии Фридман создали алгоритм для моделирования работы человеческого мозга, пишет ТАСС.
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Математический алгоритм дает возможность моделировать работу человеческого мозга в разных ситуациях. Благодаря новой разработке можно исследовать психические заболевания, а также создавать интерфейсы "мозг-компьютер", чтобы управлять имплантами.
В дальнейшем мы планируем применить наш результат для решения задач классификации режимов активности головного мозга, что может быть использовано как для исследования таких заболеваний, как эпилепсия и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), так и для разработки интерфейсов мозг-компьютер, позволяющих управлять роботами "силой мысли" и активно применяющихся в области нейропротезирования.
За основу была взята математическая модель ФитцХью-Нагумо, которая применяется для исследования конкретных клеток мозга. Но модель не дает моделировать работу большого количества нейронов одновременно. Ученые использовали модель ФитцХью-Нагумо вместе с данными напряжения стенок клеток головного мозга при различных ситуациях к которым применили, математические методы скоростного градиента и фильтров-дифференциаторов.