В России создали алгоритм для повышение надежности самолетов

Опубликовано 04 апреля 2024, 18:51
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В России создали алгоритм для повышение надежности самолетовИ космических аппаратов
Специалисты из Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП) представили алгоритм, направленный на повышение надежности отечественных самолетов и космических аппаратов. Он позволяет точно синхронизировать время между различными устройствами на борту, обеспечивая их оптимальное функционирование.
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Одной из ключевых проблем, которую решает новая разработка, является обмен данными между устройствами на борту летательного аппарата. Для этого необходимо, чтобы устройства работали в едином времени. Специалисты из СПб ГУАП создали алгоритм, который оптимизирует процесс передачи данных, учитывая возможные задержки и сбои в сети.
В основе этого алгоритма лежит исследование влияния структуры сети на время распространения информации. Используя высокоскоростные технологии передачи данных, такие как SpaceFibre, ученые изучили процесс обмена данными и разработали метод оценки возможных сбоев в сети.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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