В России создали алгоритм для повышение надежности самолетов

Одной из ключевых проблем, которую решает новая разработка, является обмен данными между устройствами на борту летательного аппарата. Для этого необходимо, чтобы устройства работали в едином времени. Специалисты из СПб ГУАП создали алгоритм, который оптимизирует процесс передачи данных, учитывая возможные задержки и сбои в сети.

В основе этого алгоритма лежит исследование влияния структуры сети на время распространения информации. Используя высокоскоростные технологии передачи данных, такие как SpaceFibre, ученые изучили процесс обмена данными и разработали метод оценки возможных сбоев в сети.