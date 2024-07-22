В России создали алгоритм для предсказания эпилепсии

Пресс-служба вуза сообщает, что алгоритм, разработанный Владимиром Гуляевым, отличается от предыдущих попыток тем, что не требует громоздкой аппаратуры и работает на смарт-браслете. В настоящий момент алгоритм уже способен фиксировать приступы, а в ближайший год планируется его усовершенствование для оповещения пациента за минуту до начала приступа. Это позволит людям с эпилепсией занять безопасную позицию и избежать травм.

Алгоритм использует данные открытых источников и клинические базы данных. Для предсказания приступов в устройство вставляется датчик фотоплетизмограммы, который измеряет движение крови и вариабельность сердечного ритма. На проект был получен грант в размере 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям, средства которого пойдут на приобретение данных для улучшения точности алгоритма, отметили в пресс-службе.