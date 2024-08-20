В России создали алгоритм для раннего выявления нарушений кровообращения

Алгоритм использует методы машинного обучения для точного прогнозирования изменений в состоянии здоровья. Он может быть интегрирован в медицинские системы мониторинга, улучшая диагностику и лечение пациентов. Важность разработки подчеркивается тем, что около 85% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний вызваны инфарктами и инсультами, а раннее обнаружение проблем с гемодинамикой может предотвратить такие осложнения, отметили в пресс-службе.

Программа анализирует данные о состоянии пациента в различных положениях — лежа, стоя и на поворотном столе. Это позволяет более точно оценивать работу сердечно-сосудистой системы и выявлять ранние признаки нарушений.