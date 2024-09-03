В России создали алгоритм для создания защитной оболочки для лекарств

Разработанный алгоритм позволяет выявлять возможность отшелушивания наночешуек и уже привел к открытию более 3 тыс. новых наночешуйчатых материалов. Эти материалы обладают уникальной способностью менять свойства своей поверхности и собираться в единое полотно, которое можно использовать в качестве защитной оболочки для адресной доставки лекарств.

Отшелушенные наночешуйки могут захватывать лекарственные молекулы в межслоевом пространстве и служить как нанокапсулы для точечной доставки медикаментов в больные клетки. Это решение может значительно улучшить эффективность лечения, минимизируя воздействие на здоровые клетки.

По словам заведующего лабораторией молекулярного моделирования ЦК НТИ МГТУ Евгения Александрова, новая технология позволяет добиться точного попадания лекарств в целевые клетки благодаря распознаванию белковых меток на поверхности наночастиц и их растворению в высококислотной среде больных клеток.