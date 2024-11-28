В России
Опубликовано 28 ноября 2024, 17:14
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В России создали алгоритм для выявления деструктивной информации в интернете

Разработка охватывает тексты на русском и казахском языках
Профессор, заведующий кафедрой математического моделирования механико-математического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Барахнин сообщил, что ученые вуза совместно с коллегами из Казахстана разработали алгоритм, позволяющий выявлять деструктивную информацию в интернет-пространстве. Алгоритм анализирует тексты на русском и казахском языках, учитывая их морфологические особенности.
В России создали алгоритм для выявления деструктивной информации в интернете

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Алгоритм базируется на методах машинного обучения и искусственного интеллекта. Он способен определять начальную форму слова или, наоборот, генерировать его варианты, что особенно важно для казахского языка с его сложной системой окончаний. Это позволяет анализировать смысл текста и искать признаки деструктивной информации.

Ключевыми критериями для анализа стали: отсутствие проверяемых фактов, политизация, манипулятивный характер, негативная тональность и призывы к действиям. Алгоритм также учитывает достоверность данных и выводы авторов публикаций.

Для исследования ученые создали корпус текстов из более чем 4 миллионов публикаций казахстанских СМИ и 2 миллионов текстов российских медиа. Всего было изучено 36 казахстанских источников, каждый из которых предоставил не менее 500 публикаций. Это позволило провести сравнительный анализ активности в медиапространстве двух стран.