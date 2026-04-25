В России создали алгоритм оценки растительности по спутникам

Алгоритм использует данные со спутников Метеор-М, оснащенных комплексами многозональной съемки. Они формируют мультиспектральные данные в нескольких инфракрасных каналах с пространственным разрешением 60 м и полосой обзора от 960 до 1 020 км.

Индекс LAI отражает состояние растительности и используется для оценки фотосинтеза и испарения влаги. Новая система позволяет получать такие данные по всей стране и применять их для сельского хозяйства и экосистемных исследований. Результаты доступны через сервисы семейства «Вега».

В проекте участвовали Институт космических исследований РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова и Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН.