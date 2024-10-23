Суть работы заключается в том, что существующие алгоритмы рекомендательных систем часто имеют множество версий, которые различаются по эффективности. Ученые T-Bank AI Research пересмотрели и доработали компоненты алгоритма BPR, создав более эффективное решение. Новая модель превзошла существующие варианты почти на 50% по точности, что делает ее привлекательной для применения в электронной коммерции, стриминговых сервисах и образовательных платформах.

Александр Милоградский, исследователь рекомендательных систем, отметил, что новая модель демонстрирует, как правильная реализация алгоритмов может превзойти более современные версии, подчеркивая важность детального подхода к разработке.

Открытие российских ученых было представлено на конференции ACM RecSys в Бари, Италия. Участие в мероприятии было ограничено, и лишь 17% заявок прошло отбор.