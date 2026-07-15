В России создали алгоритмы для сокращения задержек на производстве

Исследователи рассмотрели два типа производственных процессов. В одном сценарии допускались перерывы в работе оборудования, во втором каждая стадия производства выполнялась только на одной машине без остановок. Для обоих случаев были подобраны отдельные алгоритмы поиска оптимального расписания.

В первой задаче использован метод эллипсоидов, который постепенно сокращает число возможных решений до наиболее эффективного варианта. Для второго сценария ученые применили эволюционный алгоритм, сравнивающий и улучшающий множество вариантов расписаний. По оценке авторов, такие подходы помогут уменьшить производственные задержки и снизить затраты на планирование, отметили в пресс-службе.