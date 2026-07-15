В России создали алгоритмы для сокращения задержек на производстве

Опубликовано 15 июля 2026, 16:051 мин.
В России создали алгоритмы для сокращения задержек на производствеРазработка поможет оптимизировать работу оборудования
В пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые предложили новые методы автоматического составления расписаний для промышленного оборудования. Разработка предназначена для предприятий, где используются десятки установок с разными режимами работы и ограничениями по времени и ресурсам.
© Ferra.ru
Исследователи рассмотрели два типа производственных процессов. В одном сценарии допускались перерывы в работе оборудования, во втором каждая стадия производства выполнялась только на одной машине без остановок. Для обоих случаев были подобраны отдельные алгоритмы поиска оптимального расписания.
В первой задаче использован метод эллипсоидов, который постепенно сокращает число возможных решений до наиболее эффективного варианта. Для второго сценария ученые применили эволюционный алгоритм, сравнивающий и улучшающий множество вариантов расписаний. По оценке авторов, такие подходы помогут уменьшить производственные задержки и снизить затраты на планирование, отметили в пресс-службе.