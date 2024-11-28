В России создали антенны для спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС

Антенны почти полностью состоят из российских компонентов: 90% их элементов, включая платы усилителя и сами антенны, разработаны на отечественной базе. Важным достижением стала компактность устройств. Это удалось благодаря уникальной керамической подложке, созданной партнерским предприятием, отметили в пресс-службе.

Разработка ориентирована на устройства интернета вещей (IoT), беспилотные аппараты, персональную навигацию, системы слежения и контроля. Сейчас команда работает над совершенствованием опытных образцов до предсерийного уровня.