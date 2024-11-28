В России создали антенны для спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС

Опубликовано 28 ноября 2024, 17:221 мин.
В России создали антенны для спутниковой навигации GPS и ГЛОНАССВ рамках программы «Приоритет-2030»
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали семейство отечественных антенн для работы с сигналами GPS и ГЛОНАСС. Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030» и уже дал первые результаты.
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Антенны почти полностью состоят из российских компонентов: 90% их элементов, включая платы усилителя и сами антенны, разработаны на отечественной базе. Важным достижением стала компактность устройств. Это удалось благодаря уникальной керамической подложке, созданной партнерским предприятием, отметили в пресс-службе.
Разработка ориентирована на устройства интернета вещей (IoT), беспилотные аппараты, персональную навигацию, системы слежения и контроля. Сейчас команда работает над совершенствованием опытных образцов до предсерийного уровня.