В России создали антибактериальные мембраны для стетофонендоскопов

Опубликовано 29 июля 2026, 17:021 мин.
В России создали антибактериальные мембраны для стетофонендоскоповРазработка сохраняет свойства не менее года
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) сообщили создали разработали антибактериальные мембраны для стетофонендоскопов. По данным пресс-службы вуза, новое решение сочетает устойчивость к микроорганизмам и повышенную чувствительность при передаче звука. В дальнейшем такие мембраны планируют использовать и в электронных стетофонендоскопах.
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Для изготовления применили модифицированное полимерное связующее холодного отверждения на основе эпоксидной смолы. Им пропитывают стеклянный наполнитель, затем заготовки прессуют, после чего из материала вырезают мембрану нужного размера.
Разработчики отмечают, что мембрана тоньше существующих аналогов, благодаря чему звук передается более детализированно. Материал устойчив к стерилизации и содержит антимикробный компонент с бактерицидным действием, который подавляет рост и уничтожает патогенные микроорганизмы на поверхности. Испытания показали, что антибактериальные свойства сохраняются в течение года эксплуатации.