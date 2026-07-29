В России создали антибактериальные мембраны для стетофонендоскопов

Для изготовления применили модифицированное полимерное связующее холодного отверждения на основе эпоксидной смолы. Им пропитывают стеклянный наполнитель, затем заготовки прессуют, после чего из материала вырезают мембрану нужного размера.

Разработчики отмечают, что мембрана тоньше существующих аналогов, благодаря чему звук передается более детализированно. Материал устойчив к стерилизации и содержит антимикробный компонент с бактерицидным действием, который подавляет рост и уничтожает патогенные микроорганизмы на поверхности. Испытания показали, что антибактериальные свойства сохраняются в течение года эксплуатации.