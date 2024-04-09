В России создали аппаратуру для биологических исследований в космосе

Опубликовано 09 апреля 2024, 19:25
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В России создали аппаратуру для биологических исследований в космосеНа высокоширотной орбите
В Самарском университете им. Королева сообщили, что ученые вуза разработали и испытали аппаратуру «Сигма-2», которая будет обеспечивать оптимальные условия для биологических объектов в орбитальной лаборатории «Бион-М» № 2. Аппаратура предназначена для проведения медико-биологических экспериментов с клеточными культурами и растениями, а также исследования воздействия космических условий на живые организмы.
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По словам ученых, аппаратура «Сигма-2» будет контролировать и поддерживать оптимальную температуру в контейнерах с биологическими объектами во время полета лаборатории. Она собрана из отечественных комплектующих и уникальна как в России, так и за рубежом.
Планируется запустить лабораторию «Бион-М» № 2 с аппаратурой «Сигма-2» в 2024 году. Исследования будут проводиться на высокоширотной орбите для оценки воздействия невесомости и космической радиации на различные виды живых организмов. Эти исследования помогут определить безопасность будущей Российской орбитальной станции, которая также будет расположена на подобной орбите.