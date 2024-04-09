В России создали аппаратуру для биологических исследований в космосе

По словам ученых, аппаратура «Сигма-2» будет контролировать и поддерживать оптимальную температуру в контейнерах с биологическими объектами во время полета лаборатории. Она собрана из отечественных комплектующих и уникальна как в России, так и за рубежом.

Планируется запустить лабораторию «Бион-М» № 2 с аппаратурой «Сигма-2» в 2024 году. Исследования будут проводиться на высокоширотной орбите для оценки воздействия невесомости и космической радиации на различные виды живых организмов. Эти исследования помогут определить безопасность будущей Российской орбитальной станции, которая также будет расположена на подобной орбите.