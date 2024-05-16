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В России
Опубликовано 16 мая 2024, 19:57
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В России создали AR-программу для авиапромышленности

И не только
В пресс-службе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления сообщили, что специалисты вуза разработали программу дополненной реальности, которая поможет упростить сборку и контроль деталей на авиационных предприятиях. Программа проецирует изображения деталей на поверхность объектов, что делает процесс сборки и монтажа более понятным и удобным для рабочих.
В России создали AR-программу для авиапромышленности

© Ferra.ru

Новая разработка актуальна для авиастроения и может использоваться на производстве вместе с другими технологиями, такими как виртуальная и дополненная реальность. Она позволяет решить задачи калибровки проектора, определения масштаба и создания изображений для проекции на 3D-объекты, отметили в пресс-службе.

Кроме того, университет разработал программу для пиксельной покраски объектов, которые имеют сложную форму. Она использует алгоритмы анализа трехмерных моделей объектов и цветов фона для эффективной раскраски. Полученная раскрашенная модель облегчает работу с объектами и повышает эффективность производства.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#производство
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#AR