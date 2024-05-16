В России создали AR-программу для авиапромышленности

Новая разработка актуальна для авиастроения и может использоваться на производстве вместе с другими технологиями, такими как виртуальная и дополненная реальность. Она позволяет решить задачи калибровки проектора, определения масштаба и создания изображений для проекции на 3D-объекты, отметили в пресс-службе.

Кроме того, университет разработал программу для пиксельной покраски объектов, которые имеют сложную форму. Она использует алгоритмы анализа трехмерных моделей объектов и цветов фона для эффективной раскраски. Полученная раскрашенная модель облегчает работу с объектами и повышает эффективность производства.