В России создали AR-программу для авиапромышленности

Опубликовано 16 мая 2024, 19:57
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В России создали AR-программу для авиапромышленностиИ не только
В пресс-службе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления сообщили, что специалисты вуза разработали программу дополненной реальности, которая поможет упростить сборку и контроль деталей на авиационных предприятиях. Программа проецирует изображения деталей на поверхность объектов, что делает процесс сборки и монтажа более понятным и удобным для рабочих.
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Новая разработка актуальна для авиастроения и может использоваться на производстве вместе с другими технологиями, такими как виртуальная и дополненная реальность. Она позволяет решить задачи калибровки проектора, определения масштаба и создания изображений для проекции на 3D-объекты, отметили в пресс-службе.
Кроме того, университет разработал программу для пиксельной покраски объектов, которые имеют сложную форму. Она использует алгоритмы анализа трехмерных моделей объектов и цветов фона для эффективной раскраски. Полученная раскрашенная модель облегчает работу с объектами и повышает эффективность производства.