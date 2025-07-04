В России создали арктическую систему вентиляции

Особенность разработки — вращающийся пластинчатый теплообменник из набора дисков. Его медленное вращение (один оборот в час) предотвращает критическое намерзание льда, а конструкция обеспечивает автоматическое оттаивание. Это позволяет системе работать при температурах от -100 до +50°C, сохраняя до 70% тепла.

Компания уже начала серийное производство с планом выпуска до 200 единиц в год. Разработчики рассматривают возможность испытаний на антарктической станции «Восток», где температура зимой опускается до -80°C.

Потенциальными рынками сбыта, помимо российского Севера, могут стать Аляска и Канада. Установка особенно востребована для объектов, где стандартные системы вентиляции не справляются с экстремальными холодами.