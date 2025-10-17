В России создали аварийный источник питания для связи в экстремальных условиях

Принцип работы основан на преобразовании тепловой энергии в электрическую. Внутри корпуса размещены изолированные элементы, заполненные специальной порошковой смесью. Эта смесь способна к медленному тлению с выделением тепла.

После активации устройства тепловая энергия последовательно передается от одного элемента к другому. Такой подход позволяет увеличить время генерации электроэнергии до нескольких часов или даже суток.

Особенностью разработки является возможность работы в условиях отсутствия солнечного света, ветра или кислорода. Устройство самостоятельно производит тепло, что делает его пригодным для использования в вакууме, под водой или при экстремально низких температурах.

После завершения химической реакции источник можно повторно активировать с помощью внешнего нагрева. Для этого достаточно поместить устройство в костёр или нагреть на горелке.