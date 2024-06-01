В России создали автоматическую лабораторию для поиска повреждений кабелей

Опубликовано 01 июня 2024, 08:28
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В России создали автоматическую лабораторию для поиска повреждений кабелейНа базе автомобиля
В пресс-службе НИУ «МЭИ» сообщили, что специалисты вуза совместно с коллегами из ООО «Русконтроль» представили новую разработку — автоматическую электролабораторию с дистанционным управлением, установленную на легковом автомобиле. Лаборатория будет использоваться для обнаружения повреждений в высоковольтных кабельных линиях.
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Ректор МЭИ Николай Рогалев отметил, что отсутствие малогабаритных электролабораторий на рынке стало основной причиной создания новой разработки. Поиск повреждений кабелей затрудняется не только из-за отсутствия подходящего оборудования, но и из-за его дороговизны и сложности использования. Обычно для этих целей требуется крупногабаритное транспортное средство.
Новая лаборатория, созданная учеными, компактна и управляется с помощью мобильного приложения. В ее разработке использовались новейшие цифровые технологии и методы обработки данных. Это позволило создать эффективный инструмент для поиска повреждений в кабельных линиях, который будет удобен и прост в использовании, отметили в пресс-службе.