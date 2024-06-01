В России создали автоматическую лабораторию для поиска повреждений кабелей

Ректор МЭИ Николай Рогалев отметил, что отсутствие малогабаритных электролабораторий на рынке стало основной причиной создания новой разработки. Поиск повреждений кабелей затрудняется не только из-за отсутствия подходящего оборудования, но и из-за его дороговизны и сложности использования. Обычно для этих целей требуется крупногабаритное транспортное средство.

Новая лаборатория, созданная учеными, компактна и управляется с помощью мобильного приложения. В ее разработке использовались новейшие цифровые технологии и методы обработки данных. Это позволило создать эффективный инструмент для поиска повреждений в кабельных линиях, который будет удобен и прост в использовании, отметили в пресс-службе.