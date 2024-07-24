В России создали автоматическую ловушку для вредителей

Вредители представляют собой серьезную проблему для фермеров по всему миру. Для борьбы с ними часто применяют агрохимикаты, что может негативно сказываться на других насекомых, таких как пчелы. Новая система позволяет снизить необходимость в таких химикатах, предлагая более точный и экологически безопасный подход к борьбе с вредителями, отметили в пресс-службе.

Ловушки, которые разбрасываются дроном по полю и собираются через день, помогают выявить вредителей, изучить их фазы и места распространения. Одна ловушка состоит из трёх модулей, включая навигационный. На один гектар земли требуется три таких устройства. Проект поддерживается программой Минобрнауки России «Приоритет-2030», добавили в пресс-службе.