В России создали автоматическую ловушку для вредителей

Опубликовано 24 июля 2024, 17:24
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В России создали автоматическую ловушку для вредителейЧтобы определять их видовый состав
В пресс-службе Новосибирского государственного аграрного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза создали автоматические ловушки для определения видового состава вредителей на полях. Это новое решение может значительно упростить мониторинг.
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Вредители представляют собой серьезную проблему для фермеров по всему миру. Для борьбы с ними часто применяют агрохимикаты, что может негативно сказываться на других насекомых, таких как пчелы. Новая система позволяет снизить необходимость в таких химикатах, предлагая более точный и экологически безопасный подход к борьбе с вредителями, отметили в пресс-службе.
Ловушки, которые разбрасываются дроном по полю и собираются через день, помогают выявить вредителей, изучить их фазы и места распространения. Одна ловушка состоит из трёх модулей, включая навигационный. На один гектар земли требуется три таких устройства. Проект поддерживается программой Минобрнауки России «Приоритет-2030», добавили в пресс-службе.