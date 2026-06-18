В России создали автоматическую подачу сеянцев для лесопосадки

Опубликовано 18 июня 2026, 06:501 мин.
В России создали автоматическую подачу сеянцев для лесопосадкиСистема рассчитана на 810 растений без остановки
В пресс-службе Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева сообщили, что ученые вуза разработали устройство для автоматической подачи сеянцев в лесопосадочные машины. Технология предназначена для растений с закрытой корневой системой и должна заменить ручную работу оператора.
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По словам соавтора изобретения Кристины Черник, механизм включает захватное устройство, конвейер с ременной передачей, буферную емкость, затворку и магнитный толкатель с оптическим датчиком управления. Система рассчитана на 10 кассет по 81 сеянцу, что позволяет высадить до 810 растений без остановки техники для загрузки.
Сейчас специалисты изготавливают и проверяют опытные узлы. Создание рабочей модели для установки на лесопосадочную технику планируется завершить к 2027 году. Разработка запатентована, отметили в пресс-службе.