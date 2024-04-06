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В России
Опубликовано 06 апреля 2024, 13:02
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В России создали автоматизированный модуль для укладки асфальта

Массовое производство запустят в 2025 году
Директор научно-исследовательского центра «Газпромнефть — Битумные материалы» Илья Кудряшов во время межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ» сообщил, что в 2025 году планируется запустить массовое производство инновационного модуля «БРИТ», предназначенного для укладки битумно-полимерной ленты на дорожных трассах.
В России создали автоматизированный модуль для укладки асфальта

© Ferra.ru

Новый модуль сможет улучшить качество дорожных работ, уменьшив пространство между полосами асфальта, что предотвратит образование трещин и щелей при изменении погодных условий, отметил Кудряшов.

Инженеры из России создали инновационное устройство, которое автоматически наносит битумно-полимерную ленту на стык между полосами асфальта. Это устройство помогает убрать человеческий фактор, повысить безопасность и эффективность работ на дорогах.

Сейчас завершается апробация модуля, а к 2026 году планируется выпустить 100 экземпляров для использования на трассах. Это значительное событие для дорожной инфраструктуры, так как до этого в России не было подобных автоматизированных модулей. Все комплектующие для модуля производятся внутри страны.