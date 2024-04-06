В России создали автоматизированный модуль для укладки асфальта

Новый модуль сможет улучшить качество дорожных работ, уменьшив пространство между полосами асфальта, что предотвратит образование трещин и щелей при изменении погодных условий, отметил Кудряшов.

Инженеры из России создали инновационное устройство, которое автоматически наносит битумно-полимерную ленту на стык между полосами асфальта. Это устройство помогает убрать человеческий фактор, повысить безопасность и эффективность работ на дорогах.

Сейчас завершается апробация модуля, а к 2026 году планируется выпустить 100 экземпляров для использования на трассах. Это значительное событие для дорожной инфраструктуры, так как до этого в России не было подобных автоматизированных модулей. Все комплектующие для модуля производятся внутри страны.