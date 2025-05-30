В России создали автономные сейсмические станции для исследования шахт

Опубликовано 30 мая 2025, 18:021 мин.
В России создали автономные сейсмические станции для исследования шахтНовые станции помогут лучше изучать угольные пласты
Ученые из Новосибирска разработали автономные сейсмические станции, предназначенные для изучения геологических условий в угольных шахтах. Эти устройства уже прошли испытания и показали свою эффективность в инженерно-геологических исследованиях как наземных, так и подземных объектов.
Современные технологии помогают повысить безопасность и эффективность работы в угольной промышленности, где геологические условия часто осложняют добычу. Использование сейсморазведки дает возможность лучше понять внутреннее строение угольных пластов и выявить зоны с разной плотностью породы.
Исследования показали, что в угольных пластах существуют области с повышенной и пониженной плотностью. При определенных условиях формируются ячейки уплотнения и разуплотнения, которые влияют на появление углеметановых ловушек — важных для безопасности шахтеров и для планирования добычи.