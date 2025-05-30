В России создали автономные сейсмические станции для исследования шахт

Современные технологии помогают повысить безопасность и эффективность работы в угольной промышленности, где геологические условия часто осложняют добычу. Использование сейсморазведки дает возможность лучше понять внутреннее строение угольных пластов и выявить зоны с разной плотностью породы.

Исследования показали, что в угольных пластах существуют области с повышенной и пониженной плотностью. При определенных условиях формируются ячейки уплотнения и разуплотнения, которые влияют на появление углеметановых ловушек — важных для безопасности шахтеров и для планирования добычи.