В России
Опубликовано 18 декабря 2024, 19:42
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В России создали бактерии для устранения нефтяных разливов

Микроорганизмы помогут справляться с техногенными катастрофами
Вятский государственный университет (ВятГУ) разработал бактерии для ликвидации последствий техногенных катастроф, таких как разливы нефти. Ученые создали безопасные микроорганизмы, способные эффективно вырабатывать рамнолипиды — природные вещества, применяемые для очистки загрязнений.
В России создали бактерии для устранения нефтяных разливов

© Ferra.ru

Рамнолипиды — это биологические сурфактанты, которые благодаря своей способности образовывать эмульсии облегчают удаление загрязнений. Эти вещества используются не только для очистки природы, но и в нефтегазовой отрасли для повышения нефтеотдачи пластов. Однако их основной производитель в природе — синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), которая опасна для человека и является возбудителем ряда инфекций.

Ученые предложили альтернативное решение: внедрили участки генома синегнойной палочки, отвечающие за синтез рамнолипидов, в безопасные бактерии Pseudomonas viridiflava. Для этого использовались плазмиды — особые структуры ДНК, которые клетки «читают» вместе с основным генетическим материалом.

Полученные микроорганизмы продемонстрировали высокую производительность в синтезе рамнолипидов. Биологические сурфактанты обладают преимуществами: они безопасны для человека, легко разлагаются в природе и имеют высокую эмульгирующую способность.