В России создали бактерии для устранения нефтяных разливов

Рамнолипиды — это биологические сурфактанты, которые благодаря своей способности образовывать эмульсии облегчают удаление загрязнений. Эти вещества используются не только для очистки природы, но и в нефтегазовой отрасли для повышения нефтеотдачи пластов. Однако их основной производитель в природе — синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), которая опасна для человека и является возбудителем ряда инфекций.

Ученые предложили альтернативное решение: внедрили участки генома синегнойной палочки, отвечающие за синтез рамнолипидов, в безопасные бактерии Pseudomonas viridiflava. Для этого использовались плазмиды — особые структуры ДНК, которые клетки «читают» вместе с основным генетическим материалом.

Полученные микроорганизмы продемонстрировали высокую производительность в синтезе рамнолипидов. Биологические сурфактанты обладают преимуществами: они безопасны для человека, легко разлагаются в природе и имеют высокую эмульгирующую способность.