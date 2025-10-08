В России создали батарею, работающую от комнатного света

В основе устройства лежит перовскит — недорогой и лёгкий полупроводник, отличающийся высокой эффективностью. Фотоэлемент защищён полимерной оболочкой, устойчивой к кислотам и растворителям, что повышает срок службы и защищает от внешних воздействий.

Авторы считают, что такая технология может заменить традиционные батарейки, содержащие вредные для окружающей среды вещества, включая ртуть и кадмий. Прототип фотоэлемента уже прошёл испытания: при освещённости около 1000 люкс он способен работать до 87 часов без подзарядки.

Чтобы устройство функционировало непрерывно, необходимо обеспечить освещённость порядка 3000 люкс, что обычно достигается рядом с офисными лампами. Исследователи отмечают, что установка таких датчиков вблизи источников света позволит полностью отказаться от сменных элементов питания.

В будущем команда планирует объединить фотоэлемент с суперконденсатором.