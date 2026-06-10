В России
Опубликовано 10 июня 2026, 06:55
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В России создали базу данных для оценки концентрации внимания

В основу легли ЭЭГ и ЭКГ 33 добровольцев
В пресс-службе Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) сообщили, что ученые сформировали открытый набор данных, который содержит сведения об активности мозга и сердечном ритме людей при выполнении задач разной степени концентрации. Разработка может стать основой для создания программ, способных определять уровень внимания человека. Проект поддержан грантом Российского научного фонда.
В России создали базу данных для оценки концентрации внимания

© Ferra.ru

В исследовании участвовали 33 добровольца. Из них 15 человек не менее года занимались йогой и медитацией. Эксперимент продолжался 45 минут и включал пять различных заданий. Во время работы специалисты непрерывно регистрировали электроэнцефалограммы, электрокардиограммы, а также движения головы и грудной клетки.

Анализ показал, что важным индикатором сосредоточенности являются сигналы префронтальной коры мозга. Полученные данные могут использоваться для обучения нейросетей и разработки приложений, в том числе для тренировки внимания, отметили в пресс-службе.

В работе участвовали также сотрудники Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, Российского университета дружбы народов и Университета МИСИС.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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