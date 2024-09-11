В России создали базу данных для оценки риска остеопороза у людей старше 50 лет

По словам Мазуренко, база данных содержит информацию о прочностных характеристиках костей, таких как трабекулярный костный индекс и минеральная плотность костной ткани. Данные собраны по четырем областям скелета у жителей Новосибирска старше 50 лет.

Исследование, основанное на данных более 9 тысяч участников, выявило ключевые факторы, влияющие на развитие остеопороза, такие как падения, низкое потребление кальция и изменения в жировом составе крови. Результаты были представлены на «Всемирном конгрессе по остеопорозу и мышечно-скелетным заболеваниям» в Париже и получили грант ESCEO — Eli Lilly.