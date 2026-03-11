В России создали базы данных для лечения аутоиммунных болезней

Опубликовано 11 марта 2026, 23:231 мин.
В России создали базы данных для лечения аутоиммунных болезнейНовые инструменты помогут подбирать терапию индивидуально
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разработали две уникальные базы данных, которые помогут в лечении дерматомиозита и системной красной волчанки. Эти аутоиммунные заболевания опасны тем, что иммунитет человека начинает атаковать собственные ткани организма.
Обычно пациентов лечат препаратами, которые подавляют иммунную систему целиком. Это часто приводит к серьезным побочным эффектам, таким как проблемы с желудочно-кишечным трактом или даже диабет. Кроме того, у всех больных болезнь протекает по-разному, что мешает создавать новые лекарства.
Первая база данных содержит информацию о концентрации 19 цитокинов в крови пациентов с дерматомиозитом, а также данные об аутоантителах и длительности болезни. Вторая база объединяет результаты 39 исследований по лечению красной волчанки. Благодаря этим данным врачи смогут учитывать особенности каждого пациента, а разработка новых препаратов пойдет быстрее, отметили в пресс-службе.