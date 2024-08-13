В России создали беспилотник для транспортировки грузов в труднодоступные регионы

Проект беспилотника реализуется ОКБ Сухого в рамках программы «Вектор» и стартового финансирования бизнес-акселератора Госкорпорации Ростех. Новый беспилотник способен доставлять грузы массой до 300 кг на расстояние до 500 км без необходимости специальной аэродромной инфраструктуры, что делает его особенно полезным для труднодоступных территорий.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что С-76 сочетает преимущества мультикоптера и самолета, предлагая эффективное решение для логистики и исследования в различных регионах России. В будущем беспилотник будет использоваться для автоматизированных грузоперевозок, выполняя полет, взлет и посадку в полностью автоматическом режиме. Проект находится на этапе испытаний ключевых технологий.