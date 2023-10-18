В России создали беспилотную систему энергоснабжения для удаленных микрорайонов

В России большая часть территории покрывается единой энергосистемой, но для удаленных микрорайонов более эффективны альтернативные источники энергии. Однако они часто сталкиваются с проблемами, такими как переменная нагрузка, что может угрожать надежности и качеству энергоснабжения. Решением становится интеграция локальных систем в общую электрическую сеть. Ученые из НГТУ разработали технологию управления, которая облегчит этот процесс.