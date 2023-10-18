В России создали беспилотную систему энергоснабжения для удаленных микрорайонов

В России создали беспилотную систему энергоснабжения для удаленных микрорайоновНа базе малой генерации
В Пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) рассказали, что ученые вуза создали беспилотную систему энергоснабжения, основанную на маломощной электростанции для удаленных микрорайонов, пишет ТАСС.
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В России большая часть территории покрывается единой энергосистемой, но для удаленных микрорайонов более эффективны альтернативные источники энергии. Однако они часто сталкиваются с проблемами, такими как переменная нагрузка, что может угрожать надежности и качеству энергоснабжения. Решением становится интеграция локальных систем в общую электрическую сеть. Ученые из НГТУ разработали технологию управления, которая облегчит этот процесс.
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработана уникальная технология создания локальных систем энергоснабжения (ЛСЭ) на базе малой генерации с интеллектуальным управлением.
По словам профессора Александра Фишова, одного из авторов разработки, эта система способствует внедрению распределенной малой генерации как дополнения к существующей централизованной системе, что может заинтересовать инвесторов.
Сама локальная интеллектуальная энергосистема (Minigrid) беспилотная. Есть автооператор, который разбирается в ситуации, принимает решения, меняет режим работы электростанции.