В России создали беспроводной имплантат для восстановления зрения

Устройство предназначено для установки под сетчатку глаза, то есть для субретинального размещения. Оно работает в связке со специальными очками, которые передают световые сигналы. Имплантат преобразует их в электрические импульсы и стимулирует сохранившиеся нервные клетки сетчатки, частично компенсируя утрату зрения, отметили в пресс-службе вуза.

Технической особенностью разработки является отсутствие проводов и использование большого числа сверхтонких электродов, что повышает точность воздействия. Проект создается в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».