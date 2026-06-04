В России создали беспроводной имплантат для восстановления зрения

Опубликовано 04 июня 2026, 07:041 мин.
В России создали беспроводной имплантат для восстановления зренияУстройство показали на ПМЭФ-2026
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) представили экспериментальный беспроводной имплантат для помощи пациентам с нарушениями сетчатки глаза. Разработку создали специалисты Сеченовского университета совместно с группой компаний «Моторика».
© Ferra.ru
Устройство предназначено для установки под сетчатку глаза, то есть для субретинального размещения. Оно работает в связке со специальными очками, которые передают световые сигналы. Имплантат преобразует их в электрические импульсы и стимулирует сохранившиеся нервные клетки сетчатки, частично компенсируя утрату зрения, отметили в пресс-службе вуза.
Технической особенностью разработки является отсутствие проводов и использование большого числа сверхтонких электродов, что повышает точность воздействия. Проект создается в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: